Haier renforce sa place de leader de l'industrie en affichant une croissance du revenu de 9,5 % en 2019

QINGDAO, Chine, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le 30 avril dernier, le leader mondial de l'électoménager et bâtisseur de l'écosystème des maisons intelligentes Haier Smart Home (« Haier », Shanghaï : 600690), ci-après dénommé « Haier », a publié son rapport annuel 2019 et communiqué le montant de son revenu annuel pour le T1 2020.

Le revenu d'Haier a augmenté de 9,05 % d'une année sur l'autre pour atteindre 200,762 milliards de yuans en 2019, ce qui porte à 8,206 milliards de yuans le bénéfice net du Groupe Haier, soit une hausse de 9,66 %. Entretemps, le Groupe a affiché un revenu de 43,141 milliards de yuans au T1 2020, en baisse de 11,09 % ; le bénéfice net s'est établi à 1,07 milliard de yuans, accusant une baisse de 50,16 %. Malgré un premier trimestre difficile, la performance globale d'Haier a dépassé les moyennes de l'industrie, ce qui démontre une résilience remarquable.

En 2019, Haier a affiché une croissance exceptionnelle, en dépit de la baisse générale enregistrée dans l'industrie de l'électroménager.

À mesure que des scénarios de maisons intelligentes étaient élaborés en 2019, la part de marché globale détenue par Haier augmentait régulièrement de 4,4 % dans toutes les catégories, pour s'établir à 23,4 %.

Les profits et la part de marché d'outremer ont poursuivi leur croissance au T1 2020, grâce aux efforts déployés par Haier pour bâtir un écosystème, assurer son expansion internationale et concevoir des produits de qualité supérieure.

Au T1 2020, l'éclosion du COVID-19 a fortement affecté le marché de la Chine. Néanmoins, Haier a maintenu sa position leader. Les consommateurs privilégiant la santé avant tout, on observe une forte hausse des ventes d'appareils visant à assurer une maison plus saine. En se concentrant sur la santé, Haier a pu répondre aux aspirations des consommateurs.

Dans le segment haut de gamme, Casarte est la marque leader incontestée, avec une part de marché de 40 %. En 2019, elle a affiché une hausse de 30 %, et sa part de marché de plus de 10 000 milliards de yuans en réfrigérateurs et lave-linge a atteint 40 % et 75,5 %, respectivement.

Dans la catégorie des climatisations, qui représente un montant intérieur de plus de 15 000 milliards de yuans, la part de marché d'Haier a atteint 40 %.

Les produits de qualité supérieure permettent de doubler les profits et la part de marché d'outremer

En 2019, le revenu d'outremer d'Haier a augmenté de 22 % pour s'établir à 94,1 milliards de yuans, tandis que les profits avant impôt augmentaient de plus de 30 %. Cet essor considérable de la croissance est dû à l'accent qui a été mis sur la création de la marque, les produits haut de gamme et la mise à niveau du commerce électronique.

Actuellement, Haier peut s'enorgueillir de compter sept marques de calibre mondial dans son portefeuille : GE Appliances (É.-U.), Candy (Italie), AQUA (Japon), Fisher & Paykel (Australie/Nouvelle-Zélande), Haier, Casarte et Leader. Elle possède 122 usines dans le monde, dont 54 outremer.

La plateforme cloud expérientielle de diffusion stimule la croissance de l'écosystème des maisons intelligentes

En 2019, Haier a lancé son écosystème Internet des objets (IdO) et sa plateforme cloud expérientielle de diffusion, préparant le terrain à une nouvelle ère de produits et à la transformation de l'industrie.

Citons pour exemple l'écosystème Internet des vêtements (IdV) d'Haier, qui comprend 13 secteurs d'activité, notamment l'habillement, le textile de maison, le détergent pour lessive et le cuir. Haier a pu étendre sa gamme de lave-linge aux services de blanchisserie en plus d'offrir une expérience de nettoyage intelligent, ce qui a permis d'attirer plus de 5 300 acteurs chinois et étrangers pour aider à répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs. Les revenus de l'écosystème d'Haier ont ainsi augmenté de 68 % pour s'établir à 4,8 milliards de yuans en 2019.

À l'ère de l'Internet des objets, Haier continuera de prospecter et de saisir les possibilités que présentent les maisons intelligentes avec la 5G.

Pour de plus amples renseignements, consulter : http://www.haier.net/en/.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1165163/Haier_Revenue.jpg