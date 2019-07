Haier Philippines réalise 112 pour cent de son objectif de volume des ventes au premier semestre 2019

PÉKIN, 9 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Haier, le géant chinois de l'électroménager, a amélioré sa stratégie mondiale et a fourni un plus grand éventail de produits diversifiés ainsi que de services personnels aux consommateurs philippins depuis son entrée sur le marché de ce pays en 2012.

Au premier semestre 2019, Haier Philippines a réalisé 112 pour cent de son objectif de volume des ventes, ce qui représente une hausse de 20 pour cent en glissement annuel. Les ventes de produits haut de gamme tels que les climatiseurs autonettoyants ont atteint de nouveaux records. Six des sept principaux canaux de vente des Philippines ont collaboré avec Haier, faisant de celle-ci une marque incontournable dans les principaux canaux de vente.

Haier a pris le soin nécessaire pour personnaliser et localiser ses produits afin de répondre aux besoins des clients philippins et de s'adapter aux conditions locales. Une telle démarche a été appliquée dans les appareils ménagers. Haier a fait preuve d'innovation avec son four à gaz de grande capacité aux Philippines, qui a immédiatement été très bien accueilli lors de son lancement sur le marché.

Par ailleurs, Haier Philippines a toujours attaché de l'importance à l'expansion de la localisation et s'est engagée à aider les jeunes philippins à cultiver leurs talents. La philosophie d'encadrement de Haier veut que tout un chacun tienne les rênes de sa propre vie, même lorsqu'il n'est qu'un jeune diplômé.

Qui plus est, pour saisir les tendances de l'électroménager haut de gamme et intelligent, Haier va renforcer ses plans à mener à l'étranger et optimiser ses produits, et elle va continuer à travailler en étroite collaboration avec les entreprises philippines et les départements concernés pour élaborer de meilleurs produits et services Haier.

Tout en avançant très vite sur le plan commercial, Haier Philippines a aussi accordé beaucoup d'attention à l'engagement envers le bien-être de la population.

Dernièrement, l'équipe de Haier Philippines a organisé une fête d'anniversaire spéciale pour les enfants vivant dans des foyers d'aide sociale et a fait don à ces enfants de téléviseurs couleur, de réfrigérateurs et d'autres appareils électroménagers, ainsi que de fournitures scolaires et d'articles pour la vie quotidienne.