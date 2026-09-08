HAGIHARA INDUSTRIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HAGIHARA INDUSTRIES hat am 07.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 50.98 JPY, nach 24.69 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch