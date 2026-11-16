Haga präsentierte Quartalsergebnisse

Haga hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.41 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.080 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Haga 7.4 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.9 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch