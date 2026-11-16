Haga hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Haga hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.41 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Haga 0.080 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7.4 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.9 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch