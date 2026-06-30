Hafnia Aktie 45935214 / BMG4233B1090
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30.06.2026 08:23:54
Hafnia Limited CEO Mikael Skov To Step Down
(RTTNews) - Hafnia Limited (HAFN, HAFNIA.OL), a Singaporean owner and operator of oil tankers, said on Tuesday that its Chief Executive Officer, Mikael Skov, has decided to step down with effect from September 1.
Subsequently, the company has appointed Søren Steenberg Jensen, Head of Asset Management, as CEO.
Mikael will join Hafnia's board of directors, subject to confirmation.
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