Saudi Aktie 1199760 / SA0007870062
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29.09.2026 11:05:06
Hafen in Janbu nimmt Exporte auf: Wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist wieder in Betrieb
Öl mehr exportieren. Umso mehr Bedeutung kommt dem Westen des Landes zu, doch auch dort gibt es nach Angriffen auf eine Pipeline grosse Probleme. Nun ist diese zwar wieder in Betrieb, aber nicht mit voller Kapazität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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