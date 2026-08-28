Hafei Aviation Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hafei Aviation Industry hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.18 CNY, nach 0.100 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Hafei Aviation Industry mit einem Umsatz von insgesamt 6.63 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15.65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch