Hafei Aviation Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hafei Aviation Industry stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CNY gegenüber 0.110 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hafei Aviation Industry in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 43.57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.71 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch