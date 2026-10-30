HAESUNG DS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HAESUNG DS veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 911.76 KRW. Im letzten Jahr hatte HAESUNG DS einen Gewinn von 828.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 245.30 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 37.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178.59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch