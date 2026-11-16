Hae In hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hae In hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 46.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hae In in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24.03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 42.95 Milliarden KRW im Vergleich zu 56.54 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch