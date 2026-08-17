Hae In: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hae In präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 985.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 561.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 64.15 Milliarden KRW, gegenüber 65.83 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch