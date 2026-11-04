Hacksaw Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hacksaw Registered hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.75 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.49 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 645.1 Millionen SEK gegenüber 578.4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch