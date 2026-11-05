Hackett Group präsentierte Quartalsergebnisse

Hackett Group hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hackett Group 0.090 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69.8 Millionen USD – eine Minderung von 4.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 73.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch