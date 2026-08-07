Hackett Group präsentierte Quartalsergebnisse

Hackett Group hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12.13 Prozent auf 69.3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch