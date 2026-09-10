Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 51’965 -0.8%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’316 -2.0%  Bitcoin 62’784 -0.9%  Dollar 0.8130 0.4%  Öl 106.8 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Amrize143013422Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
United Internet-Aktie im Minus: Stelleneinsparungen bei IONOS
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Harbour Energy kauft eigene Aktien von Grossaktionär BASF zurück
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Suche...
Plus500 Depot
10.09.2026 20:45:36

Hacker von Stadler Rail und Meier Tobler zu langer Haft verurteilt

Zürich (awp/sda) - Das Zürcher Bezirksgericht hat am Donnerstag einen 52-jährigen ukrainischen Hacker zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 9 Monaten und zu einem Landesverweis von 10 Jahren verurteilt. Er hatte Schadsoftware entwickelt, um Lösegeld zu erpressen. Der Schaden, den er anrichtete, wird auf 100 Millionen Franken geschätzt.

"Er war kein Mastermind", sagte der Richter in der Urteilseröffnung. Für das Gericht war es aber erwiesen, dass der Ukrainer die Schadsoftware entwickelte und an bis heute unbekannte Hintermänner weiterleitete. Diese wählten dann die Unternehmen im In- und Ausland aus und koordinierten die Erpressungen.

Der 52-Jährige hatte immer argumentiert, dass er von der kriminellen Verwendung seiner Software nichts gewusst habe. Er sei lediglich IT-Berater, deshalb seien bei ihm die Quellcodes gefunden worden. Dies glaubte ihm das Gericht jedoch nicht. Schliesslich seien auch Erpresserschreiben in seinen Daten gefunden worden.

Mit seinem Urteil ging das Bezirksgericht sogar noch weiter, als die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Gemäss Anklage sollte der Hacker "nur" zwölf Jahre Freiheitsstrafe erhalten - jetzt werden es neun Monate mehr. Dazu kommt ein Landesverweis von zehn Jahren.

Er bleibt in Sicherheitshaft

Bis auf Weiteres bleibt der Mann, der im Oktober 2021 verhaftet wurde, in Sicherheitshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er kann es noch ans Obergericht und ans Bundesgericht weiterziehen.

Der Ukrainer, der im Kanton Basel-Landschaft wohnt, entwickelte Schlüsselkomponenten für die Schadsoftware-Familien Lockergoga, Megacortex und Nefilim. Zu den Opfern der Hacker gehörten Konzerne wie der Zugbauer Stadler Rail, das Gebäudetechnikunternehmen Meier Tobler oder der Finanzsoftwareanbieter Crealogix.

Beim Angriff auf Stadler Rail stahl der Beschuldigte rund 500 Gigabyte an vertraulichen Daten, die er drohte, ins Internet zu stellen. Stadler Rail weigerte sich jedoch, das geforderte Lösegeld zu bezahlen. Andere Unternehmen hingegen gaben nach. Insgesamt wird der Schaden auf 100 Millionen Franken geschätzt.

Mysteriöser Fenstersturz in Moskau

Der Prozess, der im August stattfand, sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil ein mutmasslicher Drahtzieher der Hackergruppe Verbindungen zum Kreml gehabt haben soll. Dieser Mann, ebenfalls Ukrainer, verfügte laut Anklage über eine Tarnidentität des russischen Geheimdiensts FSB. Die USA setzten ein Kopfgeld von einer Million Dollar auf ihn aus. Im November 2022 soll der Mann in Moskau unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster gestürzt sein.

Der Staatsanwalt betonte in seinem Plädoyer, dass Angriffe auf westliche Unternehmen Teil der russischen Strategie seien, um im Westen Unruhe zu stiften und wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Die Interessen krimineller Hacker und staatlicher Akteure würden sich hierbei überschneiden, weshalb der russische Staat das Treiben toleriere oder sogar fördere.

Es gab jedoch keine Hinweise darauf, dass der 52-jährige Mann aus dem Baselbiet selbst Verbindungen zu russischen Geheimdiensten besessen habe.

Der Anwalt des Hackers hatte einen vollumfänglichen Freispruch und eine Haftentschädigung verlangt. Sämtliche beschlagnahmten Datenträger seien für nicht verwertbar zu erklären. Grund dafür sei, dass der Beschuldigte bei den Hausdurchsuchungen nicht ausreichend über sein Recht auf Siegelung der Daten informiert worden sei. Das Gericht wollte davon allerdings nichts wissen.

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:45 Logo WHS CoreWeave nach Zahlen: KI-Boom trifft Schuldenberg!
11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 13.67 S6CB3U
Short 15’168.48 8.91 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’740.10 10.09.2026 17:30:44
Long 13’198.73 19.72 S8BFJU
Long 12’900.30 13.94 S4KBXU
Long 12’339.95 8.91 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
Nach EZB-Entscheid: Dow leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.