|
22.01.2026 20:33:36
Hacker greifen Energy Gruppe an: 85'000 Personen betroffen
Zürich (awp/sda) - Die Energy Gruppe Schweiz ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Am letzten Dienstag sei ein unbefugter Zugriff auf eine Datenbank für Gästedaten und Ticketing von vergangenen Konzertevents festgestellt worden, teilte eine Sprecherin des Medienhauses Ringier auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Rund 85'000 Personen seien betroffen.
Bei den Betroffenen handelte es sich laut der Sprecherin um Ticketgewinnerinnen und -gewinner. Deren Daten seien "gelöscht und angeblich auch kopiert" worden, so die Sprecherin am Donnerstag weiter. Das Entertainment-Unternehmen organisiert etwa die "Energy Stars Night" und das Musikfestival "Energy Air". Zur Energy Gruppe Schweiz gehören unter anderem auch die Energy-Radiosender.
Energy habe den Vorfall umgehend bei der Polizei zur Anzeige gebracht und den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) freiwillig informiert. Alle betroffenen Personen und Partner seien ebenfalls benachrichtigt worden.
Energy bedauere den Sabotage-Vorfall ausserordentlich, untersuche ihn weiter und habe bereits zusätzliche Massnahmen zur Verstärkung der Datensicherheit eingeleitet, hiess es auf Anfrage weiter.
Blick.ch hatte zuerst darüber berichtet.
cf/
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: SMI und DAX beenden Handel mit Gewinnen -- Wall Street im Plus -- Märkte in Fernost schliesslich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. An der Wall Street geht es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.