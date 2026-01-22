Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 20:33:36

Hacker greifen Energy Gruppe an: 85'000 Personen betroffen

Zürich (awp/sda) - Die Energy Gruppe Schweiz ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Am letzten Dienstag sei ein unbefugter Zugriff auf eine Datenbank für Gästedaten und Ticketing von vergangenen Konzertevents festgestellt worden, teilte eine Sprecherin des Medienhauses Ringier auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Rund 85'000 Personen seien betroffen.

Bei den Betroffenen handelte es sich laut der Sprecherin um Ticketgewinnerinnen und -gewinner. Deren Daten seien "gelöscht und angeblich auch kopiert" worden, so die Sprecherin am Donnerstag weiter. Das Entertainment-Unternehmen organisiert etwa die "Energy Stars Night" und das Musikfestival "Energy Air". Zur Energy Gruppe Schweiz gehören unter anderem auch die Energy-Radiosender.

Energy habe den Vorfall umgehend bei der Polizei zur Anzeige gebracht und den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) freiwillig informiert. Alle betroffenen Personen und Partner seien ebenfalls benachrichtigt worden.

Energy bedauere den Sabotage-Vorfall ausserordentlich, untersuche ihn weiter und habe bereits zusätzliche Massnahmen zur Verstärkung der Datensicherheit eingeleitet, hiess es auf Anfrage weiter.

Blick.ch hatte zuerst darüber berichtet.

cf/

