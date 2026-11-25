Zürich (awp) - Hacker haben beim Sporthändler Ochsner Sport Zugriff auf Kundendaten zu Einkäufen im Onlineshop erlangt. Betroffen waren unter anderem Namen, Adressen und Rechnungen, wie aus einer Kundeninformation des Unternehmens vom Mittwoch hervorgeht.

Auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Angaben zur gewählten Zahlungsart wie Kreditkarte oder Twint seien vom Vorfall betroffen, hiess es weiter. Dagegen blieben Passwörter und Zugangsdaten zu Kundenkonten sowie Zahlungsdaten laut dem Unternehmen unberührt. Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen demnach bislang nicht vor.

Ochsner Sport unterband nach eigenen Angaben den unbefugten Zugriff und schloss die ausgenutzte Schwachstelle. Das Unternehmen informierte die zuständigen Behörden und erstattete Strafanzeige. Gemeinsam mit externen Sicherheitsexperten klärt der Händler den Vorfall ab.

Ochsner Sport habe nach Feststellung des Vorfalls umgehend reagiert und Massnahmen eingeleitet, hält das Unternehmen auf Anfrage fest. Die Ermittlung hätten begonnen und Massnahmen zur Eindämmung des Vorfalls seien ergriffen worden. Dabei wurde der Zugriffsweg unterbunden. Auch würden Massnahmen umgesetzt, um den Schutz der Systeme und Kundendaten dauerhaft zu stärken.

Den Umfang des Vorfalls bezeichnete Ochsner Sport als begrenzt. Wie viele Kunden betroffen sind und wann sich der Vorfall ereignete, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Ochsner ruft Kunden zur Vorsicht auf

Der Sporthändler rief allenfalls betroffene Kundschaft zur Vorsicht auf. Unbekannte könnten sich per E-Mail, Brief oder Telefon als Ochsner Sport ausgeben und dabei echte Angaben zu Bestellungen nennen. Kunden sollten deshalb unerwartete Nachrichten und Zahlungsaufforderungen sorgfältig prüfen sowie auf mögliche Versuche von Datendiebstahl und Identitätsmissbrauch achten.

Zuletzt war ein ähnlicher Vorfall beim deutschen Onlineshop des Schuh- und Sportartikelverkäufers Deichmann bekanntgeworden. Auch da haben laut Medienberichten Unbefugte Zugriff auf Kundendaten erlangt.

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