Hachijuni Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hachijuni Bank präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36.02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29.13 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.05 Prozent auf 74.73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch