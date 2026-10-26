Habib Metro Bank XDXB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Habib Metro Bank XDXB hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 4.24 PKR gegenüber 5.34 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 46.98 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Habib Metro Bank XDXB 45.62 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch