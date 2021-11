Habeck warnt vor Scheitern der Koalitionsverhandlungen

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chef Robert Habeck hat vor einem Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP gewarnt. Im rbb Inforadio sagte Habeck, man sei sich einig gewesen, dass die nächste Regierung eine Klimaregierung sein müsse. Es stelle sich die Frage, was SPD und FDP beim Thema Klimaschutz und der Begrenzung der Erderwärmung in den bisherigen Verhandlungen geleistet hätten.

Das in dem Sondierungspapier der Ampel-Parteien vereinbarte 1,5-Grad-Ziel müsse zu Massnahmen werden. So müssten etwa Windanlagen gebaut werden. "Wenn wir da nicht hinkommen, sind die Koalitionsverhandlungen gescheitert. Das muss so gelingen - ganz klar", so Habeck.

Es sei nicht sicher, dass eine Einigung im angestrebten Zeitplan von Ende November gelingen werde. "Formal ist es so, dass die Unterarbeitsgruppen ihre Arbeit beendet haben und ab Montag, Dienstag werden wir uns dann zusammen in der grossen Verhandlungsgruppe darüber beugen, und dann versuchen wir, die Knoten zu durchschlagen", so Habeck. "Ich denke, ein paar Sachen sind nicht so schwer, weil sich hoffentlich alle daran erinnern werden, was schon verabredet war."

Er wolle dennoch trotz der aktuellen Schwierigkeiten eine Verständigung auf einen Koalitionsvertrag nicht ausschliessen. "Das kann sich alles auflösen mit gutem Willen und vor allem Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit vorausgesetzt", so Habeck.

November 12, 2021 04:50 ET (09:50 GMT)