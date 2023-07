Habeck sieht Indien trotz Differenzen als wichtigen Handelspartner

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet auf seiner Indien-Reise mit schwierigen Diskussionen, betonte zugleich aber die Bedeutung des Landes für Deutschland. Indien könne "ein wichtiger Handelspartner" für Deutschland werden, wie Habeck dem Fernsehsender ntv vor seiner dreitägigen Reise sagte. Gleichzeitig würde Deutschland schwierige Fragen wie die Menschenrechtslage nicht vermeiden. Er betonte zudem, dass er es "nicht richtig" finde, dass Indien durch seine hohen Ölimporte aus Russland aktiv von den Sanktionen gegen Russland und der Gesamtlage profitiere.

Insgesamt müsse Deutschland sich aber bemühen und im globalen Wettbewerb mitspielen statt an der Seitenlinie zu stehen.

"China und die USA werden auch in Zukunft die grossen handelspolitischen Schwergewichte sein. Genau darum ist es zwingend, dass Deutschland und Europa sich Partner suchen", sagte Habeck. "Indien ist ein Gegengewicht zu China und ein wichtiger Player im Indo-Pazifik."

Mit Blick auf die Bemühungen der Europäischen Union, Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Indien zu führen, sagte Habeck, dass Indien nicht mit wehenden Fahnen versuche, Premiumpartner des Westens zu werden. Aber Indien könne bei der geplanten Verringerung der deutschen Abhängigkeit von China eine Rolle spielen. "Es geht doch zuallererst gar nicht um Produktionsverlagerung von China in andere Länder. Es geht vor allem um Neuinvestitionen. Insofern kann Indien - wenn das Vertrauen weitergewachsen ist - ein interessanter Standort sein", so Habeck.

In einem möglichen EU-Handelsabkommen mit Indien gebe es "eine neue Dynamik". Dabei gehe es vor allem um IT-Dienstleistungen, Pharma-Patente, Industriegüter. "Wir als Bundesregierung haben ein grosses Interesse daran, dass die Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und Indien gelingen. Aber ja, es gibt da noch viel Gesprächsbedarf", so Habeck. "Wir sehen aber auch bei Indien ein grosses Interesse die Verhandlungen beim EU-Freihandelsabkommen erfolgreich zu beenden. Die Regierung will, dass europäische Unternehmen und damit auch deutsche Unternehmen dort investieren."

Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Märkte der Zukunft sich um die grüne Energie drehten. "Die Zukunft liegt in grünen Produkten. Wenn Indien Stahl nach Europa verkaufen will, dann muss es grüner Stahl sein, sonst öffnet sich der europäische Markt nicht oder ein CO2-Preis wird bei Einfuhr fällig", sagte Habeck.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2023 03:28 ET (07:28 GMT)