Habeck reist zu Gesprächen über Handel, Energie und Klima nach Indien

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist am Mittwoch mit einer Wirtschaftsdelegation zu politischen Gesprächen nach Indien. Auf der dreitägigen Reise im Rahmen der indischen Präsidentschaft der Gruppe der 20 Industrie und Schwellenländer (G20) soll es laut Wirtschaftsministerium vor allem um Handel, Energie und Klimapolitik gehen. Indien habe grosses Potenzial für den Ausbau erneuerbarer Energien, so das Ministerium.

"Deutschland und Indien sind wichtige Partner. Diese Partnerschaft wollen wir mit einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit weiter ausbauen und vertiefen", erklärte das Ministerium. Indien sei im indo-pazifischen Raum ein "wichtiger Partner" für die Diversifizierung der deutschen Wirtschaft. Daher würden die Themen Diversifizierung und Resilienz und damit auch Wirtschaftssicherheit einen wichtigen Schwerpunkt der Reise bilden.

Dabei wird es in den Gesprächen auch um den Ausbau von erneuerbaren Energien in Indien gehen. Die Bundesregierung sehe mit Interesse auf die Bestrebungen Indiens, grüne Wasserstoffproduktion auch für den Export aufzubauen, so das Ministerium. Dabei setze Deutschland auf die bereits funktionierenden Formen der Zusammenarbeit im Energie- und Klimabereich.

Auf seiner Reise wird Habeck am Donnerstag zunächst zu politischen Gesprächen und einer Wirtschaftskonferenz in Neu Delhi sein. Am Freitag stehen Gespräche mit der Wirtschaft und Unternehmensbesuche in Mumbai auf dem Plan. Am Samstag wird der Minister am G20-Energieministertreffen in Goa teilnehmen.

July 17, 2023