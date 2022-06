Habeck erlässt Verordnung zur Auffüllung von Gasspeichern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die Gasvorräte in Deutschland rechtzeitig aufstocken. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, hat Robert Habeck eine Ministerverordnung erlassen, die es ermöglicht, Speicheranlagen mit besonders niedrigen Ständen rechtzeitig aufzufüllen. Damit könne der grösste Gasspeicher in Rehden, dessen Füllstand derzeit nur bei 2 Prozent liege, befüllt werden.

"Wir gehen einen weiteren wichtigen Schritt, um die Versorgungssicherheit und Vorsorge in Deutschland weiter zu stärken und um insbesondere für den nächsten Winter ausreichend gerüstet zu sein", sagte Habeck laut Mitteilung. "Da die Speicherstände von Deutschlands grösstem Gasspeicher in Rehden seit Monaten auf historischem Tief liegen, ist es notwendig hier schnell zu handeln."

June 01, 2022 13:49 ET (17:49 GMT)