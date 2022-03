Habeck: Deutschland hat Abhängigkeit von russischer Energie reduziert

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland macht laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schnelle Fortschritte bei der Reduktion seiner Abhängigkeit von russischer Energie, kann aber ein sofortiges Embargo noch nicht unterstützen. Habeck erklärte, dass Deutschland die russischen Ölimporte bis Jahresmitte halbieren und die russischen Kohleimporte bis zum Herbst komplett einstellen könnte. Allerdings werde es voraussichtlich bis Mitte 2024 dauern, um weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden.

"Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam mit allen relevanten Akteuren intensive Anstrengungen unternommen, weniger fossile Energien aus Russland zu importieren und die Versorgung auf eine breitere Basis stellen. Erste wichtige Etappenziele sind erreicht, um uns aus dem Klammergriff der russischen Importe zu lösen", sagte Habeck bei der Vorstellung des ersten Fortschrittsberichts zur Energiesicherheit.

Man habe Schritte hin zur Unabhängigkeit erarbeitet, habe sie aber noch nicht erreicht. "Dass es in knapp vier Wochen gelungen ist, soweit zu kommen, ist ein Beleg dafür, dass dieser Weg der richtige ist", so Habeck. "Ein sofortiges Embargo...hätte erhebliche soziale und ökonomische Folgen zur Konsequenz, wahrscheinlich Folgen, die uns die beschriebenen Schritte dann eher verunmöglichen. Wir brauchen Geld, wir brauchen die Geschlossenheit in der Gesellschaft, wir brauchen die Kraftanstrengung zwischen Unternehmen und Politik."

Abhängigkeit von Öl und Kohle aus Russland sinkt

Besonders bei Öl und Kohle gebe es Fortschritte. "Unternehmen lassen Verträge mit russischen Lieferanten auslaufen, verlängern sie nicht und stellen auf andere Lieferanten um. Und das in einem Wahnsinns-Tempo", so der Vizekanzler. Die Abhängigkeit von russischem Öl sinke durch solche Vertragsumstellungen nun absehbar auf etwa 25 Prozent. Diese veränderten Lieferketten würden bereits in den kommenden Wochen wirksam. Bis Mitte des Jahres würden die russischen Ölimporte nach Deutschland voraussichtlich halbiert sein. "Zum Jahresende streben wir an, nahezu unabhängig zu sein", sagte Habeck.

Bei der Kohle sinke die Abhängigkeit in den nächsten Wochen von 50 Prozent auf rund 25 Prozent. Bis zum Frühsommer werde ein Grossteil der Betreiber gänzlich auf russische Steinkohle verzichtet haben. Bis zum Herbst könne Deutschland insgesamt unabhängig von russischer Steinkohle werden.

Umstellung bei Gas dauert länger

Die Umstellung der Gasversorgung sei allerdings anspruchsvoll. Aber auch hier gebe es Fortschritte.

"Es liegt noch ein Weg vor uns und wir werden den Abschied von russischem Gas nur mit einem gemeinsamen Kraftakt schaffen - Bund, Länder, Kommunen, Unternehmen und private Haushalte zusammen. Es braucht den Ausbau der Erneuerbaren, die konsequente Senkung des Verbrauchs auf allen Ebenen, Diversifizierung und den schnellen Hochlauf von Wasserstoff", so Habeck. Wenn dies erreicht würde, dann sei es für Deutschland möglich, bis Mitte 2024 weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden.

Die Bundesregierung unternehme alles, um dies zu schaffen. So sind laut Ministerium unter anderem drei schwimmende LNG-Terminals gesichert worden, die die Unternehmen RWE und Uniper im Auftrag der Bundesregierung "optioniert" haben. Aktuell gebe es "kein Versorgungsengpass" in Deutschland und man müsse sich nicht erpressen lassen von Russland. Aber bezüglich der Erdgasversorgung im kommenden Winter könne er noch nicht sagen, dass Deutschland sicher durch den Winter kommen werde.

