HABA LABORATORIES vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HABA LABORATORIES hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

HABA LABORATORIES vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10.23 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10.87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

HABA LABORATORIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch