HABA LABORATORIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HABA LABORATORIES hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 11.61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HABA LABORATORIES 38.84 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch