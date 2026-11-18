H&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.88 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das H&R Real Estate Investment Trust Trust Units ein Ergebnis je Aktie von -1.230 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat H&R Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 172.0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H&R Real Estate Investment Trust Trust Units 201.7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch