H&R Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

H&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 CAD. Im Vorjahresviertel hatte H&R Real Estate Investment Trust Trust Units -0.630 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat H&R Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 169.8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H&R Real Estate Investment Trust Trust Units 204.0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch