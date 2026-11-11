H&R Block zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

H&R Block veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1.53 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.260 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat H&R Block im vergangenen Quartal 224.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H&R Block 203.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch