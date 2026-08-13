H&R Block präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

H&R Block hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H&R Block ein EPS von 2.20 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat H&R Block mit einem Umsatz von insgesamt 1.14 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3.05 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5.66 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.39 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.95 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3.76 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch