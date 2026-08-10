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10.08.2026 06:37:00
H P Cotton Textile Mills legte Quartalsergebnis vor
H P Cotton Textile Mills hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
H P Cotton Textile Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.17 INR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 311.8 Millionen INR, gegenüber 359.1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13.17 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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