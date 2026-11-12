H Lundbeck A-S Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

H Lundbeck A-S Un liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat H Lundbeck A-S Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.05 USD gegenüber 0.040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat H Lundbeck A-S Un im vergangenen Quartal 1.03 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H Lundbeck A-S Un 970.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch