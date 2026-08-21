H Lundbeck A-S Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

H Lundbeck A-S Un präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatte H Lundbeck A-S Un ebenfalls ein EPS von 0.040 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat H Lundbeck A-S Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 901.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch