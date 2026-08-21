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21.08.2026 06:37:00
H Lundbeck A-S Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
H Lundbeck A-S Un präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatte H Lundbeck A-S Un ebenfalls ein EPS von 0.040 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat H Lundbeck A-S Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 901.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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