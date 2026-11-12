H Lundbeck A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

H Lundbeck A-S präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.28 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.11 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.16 Prozent auf 6.71 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.20 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch