H Lundbeck A-S Registered B legte Quartalsergebnis vor

H Lundbeck A-S Registered B hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

H Lundbeck A-S Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.28 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.11 DKK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat H Lundbeck A-S Registered B im vergangenen Quartal 6.71 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered B 6.20 Milliarden DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch