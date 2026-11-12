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12.11.2026 06:37:00
H Lundbeck A-S Registered B legte Quartalsergebnis vor
H Lundbeck A-S Registered B hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
H Lundbeck A-S Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.28 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.11 DKK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat H Lundbeck A-S Registered B im vergangenen Quartal 6.71 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered B 6.20 Milliarden DKK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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