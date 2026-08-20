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20.08.2026 06:37:00
H Lundbeck A-S Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
H Lundbeck A-S Registered B hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.16 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.970 DKK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.52 Milliarden DKK – ein Plus von 9.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem H Lundbeck A-S Registered B 5.93 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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