H Lundbeck A-S Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

H Lundbeck A-S Registered A stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.28 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.11 DKK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat H Lundbeck A-S Registered A im vergangenen Quartal 6.71 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered A 6.20 Milliarden DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch