H Lundbeck A-S Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

H Lundbeck A-S Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.16 DKK gegenüber 0.970 DKK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.52 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 5.93 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch