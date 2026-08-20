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20.08.2026 06:37:00
H Lundbeck A-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
H Lundbeck A-S hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.16 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.970 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat H Lundbeck A-S mit einem Umsatz von insgesamt 6.52 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.93 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 9.88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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