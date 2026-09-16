H&K stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

H&K stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.71 Prozent auf 135.8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch