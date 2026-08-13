H+H International A-S (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

H+H International A-S (B) hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.80 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -37.300 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 752.0 Millionen DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719.0 Millionen DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch