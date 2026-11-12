H+H International A-S (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

H+H International A-S (B) liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat H+H International A-S (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.90 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.700 DKK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 709.0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 738.0 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch