H B Fuller gewährte Anlegern Blick in die Bücher

H B Fuller hat am 23.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1.44 USD. Im letzten Jahr hatte H B Fuller einen Gewinn von 1.22 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat H B Fuller im vergangenen Quartal 938.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H B Fuller 892.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch