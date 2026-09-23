H. B. Fuller Aktie 932110 / US3596941068
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23.09.2026 22:20:31
H.B. Fuller Company Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - H.B. Fuller Company (FUL) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $79.18 million, or $1.44 per share. This compares with $67.16 million, or $1.22 per share, last year.
Excluding items, H.B. Fuller Company reported adjusted earnings of $83.43 million or $1.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $938.18 million from $892.04 million last year.
H.B. Fuller Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79.18 Mln. vs. $67.16 Mln. last year. -EPS: $1.44 vs. $1.22 last year. -Revenue: $938.18 Mln vs. $892.04 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.70 To $ 4.85
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