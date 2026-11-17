Gyscoal Alloys hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 428.3 Millionen INR – eine Minderung von 35.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 667.7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch