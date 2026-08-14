Gyscoal Alloys präsentierte Quartalsergebnisse

Gyscoal Alloys äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 572.0 Millionen INR – ein Plus von 97.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gyscoal Alloys 289.0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch