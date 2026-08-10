Gyre Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gyre Therapeutics hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gyre Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29.1 Millionen USD im Vergleich zu 26.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch