GXO meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025

Umsatz steigt im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 21 % auf 3 Milliarden USD, bei einem organischen Umsatzwachstum von 3 %

Die Umsatzpipeline wurde auf ein Dreijahreshoch von 2,5 Milliarden USD gesteigert, Wincanton ausgenommen

Rückkauf von 2,8 Millionen Aktien

Organisches Umsatzwachstum und bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr 2025 wurden erneut bestätigt

GREENWICH, Conn. , May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben.

Malcolm Wilson, CEO von GXO, meinte: "GXO hat ein starkes erstes Quartal hingelegt. Wir haben einen Umsatz von 3 Mrd. US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und ein bereinigtes EBITDA von 163 Mio. US-Dollar erzielt.

Wir haben neue Aufträge im Wert von 228 Mio. US-Dollar abgeschlossen und unsere Auftragslage liegt ohne Wincanton mit 2,5 Mrd. US-Dollar auf dem höchsten Stand seit drei Jahren. Wir haben einen wichtigen Deal mit der Service Supply Chain des englischen National Health Service abgeschlossen. Das ist unser bisher grösster Auftrag und er hat einen Gesamtwert von etwa 2,5 Mrd. Dollar.

Bis jetzt haben wir für 2025 über 700 Mio. Dollar an zusätzlichen Einnahmen gesichert und für 2026 schon weitere 300 Mio. Dollar an Land gezogen. In einem dynamischen Handelsumfeld brauchen Kunden einen zuverlässigen Partner, der ihnen hilft, die globale Lieferkette kosteneffizient zu steuern. Dank der top Technologie-Lösungen, der umfassenden operativen Expertise und der globalen Reichweite von GXO sind wir der Partner der Wahl für führende Marken auf der ganzen Welt.

Wir halten an unseren Prognosen für das organische Umsatzwachstum und das bereinigte EBITDA für das ganze Jahr 2025 fest, weil wir dank der langfristigen Verträge und unserer breiten geografischen Präsenz gut aufgestellt sind, um mit diesem dynamischen Umfeld klarzukommen."

Ergebnisse des ersten Quartals 2025

Der Umsatz stieg auf 3,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 21 % im Jahresvergleich, verglichen mit 2,5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024. Der organische Umsatz1 stieg um 3 %.

Der Nettoverlust lag bei 95 Mio. Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 36 Mio. Dollar im ersten Quartal 2024. Der verwässerte Verlust pro Aktie lag bei 0,81 US-Dollar, verglichen mit 0,31 US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA1") lag bei 163 Mio. US-Dollar, verglichen mit 154 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie1 lag bei 0,29 US-Dollar, verglichen mit 0,45 US-Dollar im ersten Quartal 2024.

GXO hat einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 29 Mio. US-Dollar erzielt, verglichen mit 50 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2024. Im ersten Quartal 2025 hat GXO 48 Mio. US-Dollar des freien Cashflows1 verwendet, verglichen mit 17 Mio. US-Dollar des freien Cashflows1 im ersten Quartal 2024.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 31. März 2025 waren die liquiden Mittel (ohne zweckgebundene Barmittel), die ausstehenden Schulden und die Nettoverschuldung1 288 Mio. US-Dollar, 2,7 Mrd. US-Dollar bzw. 2,4 Mrd. US-Dollar.

Prognose

Die Prognose des Unternehmens für 20252 bleibt wie folgt:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 3 % bis 6 %;

von 3 % bis 6 %; Bereinigtes EBITDA 1 von 840 Mio. bis 860 Mio. US-Dollar;

von 840 Mio. bis 860 Mio. US-Dollar; Angepasstes verwässertes Ergebnis je Aktie 1 von 2,40 bis 2,60 US-Dollar; und

von 2,40 bis 2,60 US-Dollar; und Das bereinigte EBITDA1 zum freien Cashflow1 liegt bei 25 % bis 35 %.

Telefonkonferenz

GXO wird am Donnerstag, dem 8. Mai 2025, um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter 866-682-6100 anrufen; internationale Anrufer wählen bitte +1 862-298-0702. Konferenz-ID: 13752119. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im Bereich "Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com, verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 22. Mai 2025 archiviert. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Teilnehmer-Passwort 13752119 nutzen.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit grösste Anbieter von reiner Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der Automatisierung und des Outsourcings. GXO hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als 150.000 Teammitgliedern in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von etwa 18,5 Millionen Quadratmetern einen vielfältigen Arbeitsplatz von Weltklasse zu bieten. Das Unternehmen fungiert als Partner der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen, um komplexe logistische Herausforderungen mithilfe seiner technologisch fortschrittlichen Lösungen für Lieferketten und E-Commerce in der erforderlichen Grössenordnung und Geschwindigkeit zu bewältigen. GXO hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, USA. Weitere Informationen finden Sie unter GXO.com. Sie können sich auch über LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube mit GXO verbinden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission ("SEC") vorgeschrieben, stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA"), die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITA"), das bereinigte EBITA abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragsteuern, die bereinigte EBITA-Marge, der bereinigte, GXO zurechenbare Nettogewinn, das bereinigte Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) ("bereinigtes EPS"), der freie Cashflow, die Umwandlung des freien Cashflows, der organische Umsatz, das organische Umsatzwachstum, die Nettohebelwirkung, die Nettoverschuldung und die operative Rendite auf das investierte Kapital ("ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS enthalten Bereinigungen für Transaktions- und Integrationskosten, regulatorische Angelegenheiten und Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere Bereinigungen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme, Veräusserung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten beziehen sich in erster Linie auf die Beilegung von laufenden regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschliessen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse von einem Zeitraum zum anderen verbessern, indem sie die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne herausrechnen, die nach Ansicht des Managements nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, einschliesslich der Abschreibung auf erworbene immaterielle Assets.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows wichtige Massstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den Free Cash Flow als den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen in Sachanlagen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettohebelwirkung wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet, indem man die Kontokorrentkredite addiert und die liquiden Mittel (ohne liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung und der Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate abzieht. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragssteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das bereinigte EBITDA, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und die Free-Cashflow-Umwandlung für das Gesamtjahr 2025 ist eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschliessen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäss GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäss GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden, einschliesslich der erwarteten zusätzlichen Umsätze für 2025 und 2026 und unserer Prognose für das Gesamtjahr 2025 für das organische Umsatzwachstum, das bereinigte EBITDA, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und die Umwandlung des freien Cashflows. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "vorwegnehmen", "schätzen", "glauben", "fortfahren", "könnte", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "sollte", "wird", "erwarten", "Zielsetzung", "Prognose", "Vorhersage", "Ziel", "Anleitung", "Ausblick", "Anstrengung", "Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen a US-Dollar ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der Lieferkette, einschliesslich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschliesslich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen, einschliesslich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschliesslich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschliesslich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder politische Massnahmen, einschliesslich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der ordnungsgemässen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstösse gegen die Informationstechnologie oder die Datensicherheit ; und die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme erfolgreich zu implementieren; unsere Fähigkeit, die Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren interpretiert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt Kristine Kubacki, CFA +1 (203) 769-7206 kristine.kubacki@gxo.com Medienkontakt Matthew Schmidt +1 (203) 307-2809 matt.schmidt@gxo.com





GXO Logistics, Inc.

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft) Three Months Ended March 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 Revenue $ 2,977 $ 2,456 Direct operating expense 2,558 2,056 Selling, general and administrative expense 261 249 Depreciation and amortization expense 109 92 Transaction and integration costs 22 19 Restructuring costs and other 17 16 Regulatory matter(1) and litigation expense 66 63 Operating loss (56 ) (39 ) Other income (expense), net (5 ) 6 Interest expense, net (32 ) (13 ) Loss before income taxes (93 ) (46 ) Income tax (expense) benefit (2 ) 10 Net loss (95 ) (36 ) Net income attributable to Noncontrolling Interests ("NCI”) (1 ) (1 ) Net loss attributable to GXO $ (96 ) $ (37 ) Loss per share Basic $ (0.81 ) $ (0.31 ) Diluted $ (0.81 ) $ (0.31 ) Weighted-average shares used in computation of loss per share Basic 118,991 119,273 Diluted 118,991 119,273

(1) Im Jahr 2024 fochten die italienischen Steuerbehörden die Abzugsfähigkeit von Mehrwertsteuerzahlungen des Unternehmens an bestimmte Drittdienstleister an. Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 hat das Unternehmen 61 Mio. € (66 Mio. $) für den wahrscheinlichen und vernünftigerweise abschätzbaren Verlust im Zusammenhang mit diesem Eventualfall zurückgestellt.

GXO Logistics, Inc.

Kurzgefasste Konzernbilanz

(ungeprüft) March 31, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 288 $ 413 Accounts receivable, net of allowance of $20 and $15 1,895 1,799 Other current assets 446 429 Total current assets 2,629 2,641 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,842 and $1,732 1,216 1,160 Operating lease assets 2,366 2,329 Goodwill 3,623 3,549 Intangible assets, net of accumulated amortization of $659 and $618 977 986 Other long-term assets 511 601 Total long-term assets 8,693 8,625 Total assets $ 11,322 $ 11,266 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 720 $ 776 Accrued expenses 1,398 1,271 Current debt 175 110 Current operating lease liabilities 681 647 Other current liabilities 396 385 Total current liabilities 3,370 3,189 Long-term liabilities Long-term debt 2,545 2,521 Long-term operating lease liabilities 1,908 1,898 Other long-term liabilities 595 623 Total long-term liabilities 5,048 5,042 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,721 and 119,496 shares issued and 116,955 and 119,496 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 2,766 and 0 shares, respectively (111 ) — Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital ("APIC”) 2,635 2,629 Retained earnings 590 686 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) ("AOCIL”) (245 ) (313 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,870 3,003 NCI 34 32 Total equity 2,904 3,035 Total liabilities and equity $ 11,322 $ 11,266





GXO Logistics, Inc.

Kurzgefasste konsolidierte Kapitalflussrechnungen

(ungeprüft) Three Months Ended March 31, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operating activities: Net loss $ (95 ) $ (36 ) Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 109 92 Stock-based compensation expense 12 8 Deferred tax benefit (10 ) (2 ) Other 5 14 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (49 ) 70 Other assets 91 (42 ) Accounts payable (88 ) (106 ) Accrued expenses and other liabilities 54 52 Net cash provided by operating activities 29 50 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (78 ) (73 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 6 Purchase of Wincanton plc shares — (15 ) Net cash used in investing activities (77 ) (82 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased (106 ) — Net borrowings under revolving credit facilities 56 — Repayments of finance lease obligations (11 ) (8 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (6 ) (4 ) Other 1 4 Net cash used in financing activities (66 ) (8 ) Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 11 (5 ) Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (103 ) (45 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 485 470 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 382 $ 425 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 288 $ 423 Restricted Cash (included in Current assets) 92 — Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 2 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 382 $ 425 Non-cash financing activities: Unsettled stock repurchases for which trades occurred $ 4 $ — Excise tax liability related to stock repurchases $ 1 $ —





GXO Logistics, Inc.

Eckdaten

Aufteilung der Einnahmen

(ungeprüft)

Die Einnahmen wurden wie folgt nach geografischen Gebieten aufgeschlüsselt:

Three Months Ended March 31, (In millions) 2025 2024 United Kingdom $ 1,391 $ 913 United States 752 747 Netherlands 232 218 France 186 200 Spain 143 129 Italy 95 93 Other 178 156 Total $ 2,977 $ 2,456

Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen aufgeschlüsselt:

Three Months Ended March 31, (In millions) 2025 2024 Omnichannel retail $ 1,422 $ 1,022 Technology and consumer electronics 393 382 Industrial and manufacturing 362 266 Food and beverage 314 316 Consumer packaged goods 284 295 Other 202 175 Total $ 2,977 $ 2,456





GXO Logistics, Inc.

Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten EBITDA

und den bereinigten EBITDA-Margen

(ungeprüft) Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31, 2024

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2025

(In millions) 2025 2024 Net income (loss) attributable to GXO $ (96 ) $ (37 ) $ 134 $ 75 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 Net income (loss) $ (95 ) $ (36 ) $ 138 $ 79 Interest expense, net 32 13 103 122 Income tax expense (benefit) 2 (10 ) 8 20 Depreciation and amortization expense 109 92 415 432 Transaction and integration costs 22 19 76 79 Restructuring costs and other 17 16 27 28 Regulatory matter and litigation expense 66 63 59 62 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 10 (3 ) (11 ) 2 Adjusted EBITDA(1) $ 163 $ 154 $ 815 $ 824 Revenue $ 2,977 $ 2,456 Operating loss $ (56 ) $ (39 ) Operating loss margin(2) (1.9 )% (1.6 )% Adjusted EBITDA margin(1)(3) 5.5 % 6.3 %

(1) Siehe Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die operative Verlustmarge wird berechnet als operativer Verlust geteilt durch den Umsatz für den Zeitraum.

(3) Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz für den Zeitraum.

GXO Logistics, Inc.

Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten EBITA

und zu den bereinigten EBITA-Margen

(ungeprüft) Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31, 2024

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2025

(In millions) 2025 2024 Net income (loss) attributable to GXO $ (96 ) $ (37 ) $ 134 $ 75 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 Net income (loss) $ (95 ) $ (36 ) $ 138 $ 79 Interest expense, net 32 13 103 122 Income tax expense (benefit) 2 (10 ) 8 20 Amortization of intangible assets acquired 29 19 108 118 Transaction and integration costs 22 19 76 79 Restructuring costs and other 17 16 27 28 Regulatory matter and litigation expense 66 63 59 62 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 10 (3 ) (11 ) 2 Adjusted EBITA(1) $ 83 $ 81 $ 508 $ 510 Revenue $ 2,977 $ 2,456 Adjusted EBITA margin(1)(2) 2.8 % 3.3 %

(1) Siehe den Abschnitt "Non-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die bereinigte EBITA Marge wird berechnet als bereinigtes EBITA geteilt durch den Umsatz des Zeitraums.

GXO Logistics, Inc.

Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten Nettogewinn

und zum bereinigten Gewinn je Aktie

(ungeprüft) Three Months Ended March 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 Net loss $ (95 ) $ (36 ) Net income attributable to NCI (1 ) (1 ) Net loss attributable to GXO $ (96 ) $ (37 ) Amortization of intangible assets acquired 29 19 Transaction and integration costs 22 19 Restructuring costs and other 17 16 Regulatory matter and litigation expense 66 63 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 10 (3 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (14 ) (23 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 34 $ 54 Adjusted basic EPS(2) $ 0.29 $ 0.45 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.29 $ 0.45 Weighted-average shares used in computation of adjusted earnings per share Basic 118,991 119,273 Diluted(3) 119,288 119,678

(1) Der auf die Posten angewandte Ertragssteuersatz basiert auf dem jährlichen effektiven Steuersatz nach GAAP.

(2) Siehe Abschnitt "Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(3) Bei den Berechnungen des Verlusts je Aktie - verwässert (GAAP) für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024 wurden 297 Tausend bzw. 405 Tausend Aktien aufgrund ihres Verwässerungseffekts nicht berücksichtigt.

GXO Logistics, Inc.

Sonstige Überleitungsrechnungen

(ungeprüft)

Überleitung vom operativen Cash Flow zum Free Cash Flow:

Three Months Ended March 31, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operations(1) $ 29 $ 50 Capital expenditures (78 ) (73 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 6 Free cash flow(2) $ (48 ) $ (17 )

(1) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.

(2) Siehe den Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.





Überleitung des Umsatzes auf den organischen Umsatz:

Three Months Ended March 31, (In millions) 2025 2024 Revenue $ 2,977 $ 2,456 Revenue from acquired business(1) (487 ) — Foreign exchange rates 33 — Organic revenue(2) $ 2,523 $ 2,456 Revenue growth(3) 21.2 % Organic revenue growth(2)(4) 2.7 %

(1) Das Unternehmen schliesst Umsätze aus erworbenen Unternehmen für nicht vergleichbare Zeiträume aus.

(2) Siehe Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(3) Das Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

(4) Das organische Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des organischen Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Liquiditätsüberleitung

(ungeprüft)

Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung:

(In millions) March 31, 2025 Current debt $ 175 Long-term debt 2,545 Total debt(1) $ 2,720 Plus: Bank overdrafts 7 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (288 ) Net debt(2) $ 2,439

(1) Einschliesslich Finanzierungsleasing und sonstiger Schulden in Höhe von 391 Mio. US-Dollar zum 31. März 2025.

(2) Siehe den Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.





Überleitung des Verhältnisses von Gesamtverschuldung zu Nettogewinn:

(In millions) March 31, 2025 Total debt $ 2,720 Trailing twelve months net income $ 79 Debt to net income ratio 34.4x

Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung:

(In millions) March 31, 2025 Net debt(1) $ 2,439 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) 824 Net leverage ratio(1) 3.0x

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.





GXO Logistics, Inc.

Ertrag aus investiertem Kapital

(ungeprüft)

Bereinigtes EBITA, abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragsteuern:

Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31, 2024

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2025

(In millions) 2025 2024 Adjusted EBITA(1) $ 83 $ 81 $ 508 $ 510 Less: Cash (paid) received for income taxes 8 (1 ) (43 ) (34 ) Adjusted EBITA, net of income taxes paid/received(1) $ 91 $ 80 $ 465 $ 476

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.





Ertrag aus investiertem Kapital (ROIC):

March 31, (In millions) 2025 2024 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,895 $ 1,665 $ 1,780 Other current assets 446 375 411 Property and equipment, net 1,216 951 1,084 Selected Liabilities: Accounts payable $ (720 ) $ (615 ) $ (668 ) Accrued expenses (1,398 ) (976 ) (1,187 ) Other current liabilities (396 ) (311 ) (354 ) Invested capital $ 1,043 $ 1,089 $ 1,066 Trailing twelve months net income

to average invested capital 7.4 % Operating return on invested capital(1)(2) 44.7 %

(1) Siehe Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die operative Rendite auf das investierte Kapital wird berechnet als bereinigtes EBITA für die letzten zwölf Monate, abzüglich gezahlter/erhaltener Ertragsteuern, dividiert durch das durchschnittlich investierte Kapital.





GXO Logistics, Inc.

Ertrag aus investiertem Kapital

(ungeprüft)

Bereinigtes EBITA, abzüglich der gezahlten Ertragsteuern:

Three Months Ended March 31, Year Ended December 31, 2023

Trailing Twelve Months Ended March 31, 2024

(In millions) 2024 2023 Adjusted EBITA(1) $ 81 $ 92 $ 451 $ 440 Less: Cash paid for income taxes (1 ) — (84 ) (85 ) Adjusted EBITA, net of income taxes paid(1) $ 80 $ 92 $ 367 $ 355

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

Ertrag aus investiertem Kapital (ROIC):

March 31, (In millions) 2024 2023 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,665 $ 1,605 $ 1,635 Other current assets 375 280 328 Property and equipment, net 951 964 958 Selected Liabilities: Accounts payable $ (615 ) $ (652 ) $ (634 ) Accrued expenses (976 ) (908 ) (942 ) Other current liabilities (311 ) (209 ) (260 ) Invested capital $ 1,089 $ 1,080 $ 1,085 Trailing twelve months net income

to average invested capital 15.8 % Operating return on invested capital(1)(2) 32.7 %

(1) Siehe Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die operative Rendite auf das investierte Kapital wird berechnet als bereinigtes EBITA für die letzten zwölf Monate, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, dividiert durch das durchschnittlich investierte Kapital.





GXO Logistics, Inc.

Überleitung vom Jahresüberschuss (-fehlbetrag) zum bereinigten EBITA

(ungeprüft) Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31,

2023

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2024

(In millions) 2024 2023 Net income (loss) attributable to GXO $ (37 ) $ 25 $ 229 $ 167 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 Net income (loss) $ (36 ) $ 26 $ 233 $ 171 Interest expense, net 13 13 53 53 Income tax expense (benefit) (10 ) 3 33 20 Amortization of intangible assets acquired 19 17 71 73 Transaction and integration costs 19 13 34 40 Restructuring costs and other 16 21 32 27 Litigation expense 63 — — 63 Unrealized gain on foreign currency options and other (3 ) (1 ) (5 ) (7 ) Adjusted EBITA(1) $ 81 $ 92 $ 451 $ 440

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

1 Definitionen der Non-GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP-Kennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

2 Unsere Prognose spiegelt die aktuellen Wechselkurse wider.