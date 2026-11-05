GXO Logistics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GXO Logistics veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.510 USD je Aktie in den Büchern standen.

GXO Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.59 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch